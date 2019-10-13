Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye bir roket daha düştü
Son Dakika Güncel Akçakale'ye bir roket daha düştü

Akçakale'ye bir roket daha düştü

11 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir roket, Akçakale'de bir eve isabet etti.

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken, PKK/YPG'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)

Akçakale'ye bir roket daha düştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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