Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor
Son Dakika 3. Sayfa Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor

Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor

52 dakika önce

Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen 6 roketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri misli ile karşılık veriyor.

Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen 6 roketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri misli ile karşılık veriyor.

Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor

Şanlıurfa, Akçakale, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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