Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor
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Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen 6 roketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri misli ile karşılık veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
Akçakale'ye düşen 6 roketin ardından terör hedeflerine misli ile karşılık veriliyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen 6 roketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri misli ile karşılık veriyor.
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