Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Barış Pınar'ı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir havan mermisi, Akçakale'de bir eve isabet etti.

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken PK/YP'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.

Bölgeye çok güvenlik güçleri sevk edildi