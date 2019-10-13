Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralı
Son Dakika Genel Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralı

Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralı

1 saat önce

Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralıŞANLIURFA - Barış Pınar'ı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Barış Pınar'ı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir havan mermisi, Akçakale'de bir eve isabet etti.

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken PK/YP'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.

Bölgeye çok güvenlik güçleri sevk edildi

Akçakale'ye havan mermisi düştü: 1 yaralı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
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