Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye havan mermisi düştü (3)
Son Dakika Güncel Akçakale'ye havan mermisi düştü (3)

Akçakale'ye havan mermisi düştü (3)

1 saat önce

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı.

İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.

Akçakale'ye havan mermisi düştü (3)

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:35 Kaynak: AA
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