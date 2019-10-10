Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye havan mermisi düştü - Vali Erin incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Akçakale'ye havan mermisi düştü - Vali Erin incelemelerde bulundu

Akçakale'ye havan mermisi düştü - Vali Erin incelemelerde bulundu

2 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Akçakale'de vatandaşlarla konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'de havan mermisi düşen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Akçakale'de vatandaşlarla konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'de havan mermisi düşen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Akçakale'ye havan mermisi düştü - Vali Erin incelemelerde bulundu

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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