Akçakale'ye havan mermisi düştü - Vali Erin incelemelerde bulundu
2 saat önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Akçakale'de vatandaşlarla konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'de havan mermisi düşen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in Akçakale'de vatandaşlarla konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'de havan mermisi düşen bölgelerde incelemelerde bulundu.
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