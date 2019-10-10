Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye ikinci roket düştü
Son Dakika Güncel Akçakale'ye ikinci roket düştü

Akçakale'ye ikinci roket düştü

1 saat önce

Akçakale'ye ikinci roket düştü.

Akçakale'ye ikinci roket düştü, System.String[]

Akçakale'ye ikinci roket düştü. Suriye sınırından atılan bir havan mermisi daha Akçakale ilçe merkezine düştü. İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü öğrenildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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