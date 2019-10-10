Akçakale'ye ikinci roket düştü
1 saat önce
Akçakale'ye ikinci roket düştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
Akçakale'ye ikinci roket düştü. Suriye sınırından atılan bir havan mermisi daha Akçakale ilçe merkezine düştü. İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü öğrenildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
(İHA)
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor: 9 yaralı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Son Dakika: Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı