Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'in Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı. İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Şanlıurfa'dan kara yoluyla ilçeye gelen ABD'li heyetin de bulunduğu 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
(Mehmet Dikeç/İHA)
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