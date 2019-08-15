Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi
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Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'in Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı. İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Şanlıurfa'dan kara yoluyla ilçeye gelen ABD'li heyetin de bulunduğu 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
(Mehmet Dikeç/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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