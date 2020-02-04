Akçakale yeni aile mezarlığında drenaj çalışmaları başladı. - Son Dakika
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Akçakale yeni aile mezarlığında drenaj çalışmaları başladı.

6 saat önce

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale belediyesi yeni aile mezralığı çevresinde drenaj çalışmalarına başladı.

Akçakale yeni aile mezarlığında drenaj çalışmaları başladı., System.String[]

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale belediyesi yeni aile mezralığı çevresinde drenaj çalışmalarına başladı.


Akçakale'nin gelişim ve değişimi için vizyon çalışmamalara önem veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçedeki yeni mezarlıkta drenaj çalışmaları için start verdi. Gece, gündüz demeden Akçakale halkı için çalışmalarını hummalı şekilde yürütüp, ilçenin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan Başkan Mehmet Yalçınkaya, temel belediyecilik ve sosyal belediyecilik çalışmaları ile ilçe sakinlerine hizmet ediyor. Diğer kurumlar ile de koordineli şekilde çalışmalar yürüten Başkan Yalçınkaya, ilçe sakinlerinin de talebi olan Yenişehir Mahallesinde bulunan yeni mezarlıkta yağışla birlikte taban suyu seviyesinin yükselmesini önlemek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşerek, çalışmaların başlamasını sağladı. Yürütülen drenaj ve yağmur suyu çalışmalarını Belediye meclis ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Mehmet Yalçınkaya, işçiler ile sohbet ederek, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e desteği için teşekkür ederek, "Akçakale'deki yeni mezarlıktayız. Yıllardır kanayan yara olan taban suyundan dolayı maalesef definde büyük sorunlar yaşanıyordu. Büyükşehir belediyesinin gayreti ile ihale yapıldı ve çalışmalar başladı. Şuanda drenaj boruları döşeniyor. Bu borular sayesinde taban suyunun yükselmesi önlenmiş olacak. Bu sayede defin işlemlerinde yaşanan zorluklarda ortadan kalkmış olacak. Girişimde bulunduğumuz bu iş dün itibari ile başladı ve yakın zamanda inşallah çalışmalar tamamlanmış olur" dedi - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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