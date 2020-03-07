Akçakaleli anneler 8 Mart Kadınlar Günü'nde İdlib şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakaleli anneler 8 Mart Kadınlar Günü'nde İdlib şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika

Akçakaleli anneler 8 Mart Kadınlar Günü'nde İdlib şehitleri için mevlit okuttu

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe belediyesi ve TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi derneği) tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçakaleli anneler, Akçakale belediyesi kültür merkezinde İdlib'teki ve tüm şehitler için mevlit okuttu.

Akçakaleli anneler 8 Mart Kadınlar Günü'nde İdlib şehitleri için mevlit okuttu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe belediyesi ve TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi derneği) tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçakaleli anneler, Akçakale belediyesi kültür merkezinde İdlib'teki ve tüm şehitler için mevlit okuttu.


Program Akçakale Toplumsal Gelişim Merkezi Derneği Başkanı Emine Kardeş'in açılış konuşmasıyla başladı. Akçakaleli kadınların yoğun ilgisi gösterdiği programda, kadınların İdlib ve tüm şehitlerin ruhlarına dua ve mevlit-i şerif okundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla programda konuşma yapan Akçakale Toplumsal Gelişim Merkezi Derneği Başkanı Emine Kardeş, bu çağda kadınların daha güçlü ve dirayetli olmaları gerektiğini belirtti. Kardeş, sınırın sıfır noktasında bulunan ve göçten en fazla etkilenenin Akçakaleli kadınlar olduğunu dile getirerek şunları söyledi:


"8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün bir araya geldik. Öncelikle bu programı yakın zamanda vatanı için can veren aziz şehitlerimize ve şimdiye kadar bu vatan için şehit düşmüş tüm şehitlerimizin ruhları için bir mevlit programı yapmayı uygun bulduk. Değerli Akçakaleli kadınlar, hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Evlatlarımız vatan savunmasında canlarını feda ediyorlar. Böyle bir günde bize düzen onların ruhlarını şad edecek bir mevlit programı yapmak olacaktır."


Kadınlar güçlü ve ekonomik olarak kalkınmaları gerektiğini belirten Kardeş, "Sizler sınırın sıfır noktasında göç'ün en fazla etkilediği bir ilçede ikamet ediyorsunuz. Milyonlarca göçmen bu ilçeden geçerek dünyaya dağıldı. Dolayısıyla ilk geldiklerinde onlara misafirperverliğinizle insani görevlerinizi yaptınız. Ancak bundan sonra sizlerin ayağa kalkması ve ekonomik olarak kalkınması gerekmektedir. İşte bu yüzden sizlerle el ele vererek, büyük işler başaracağız" diye konuştu.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Akçakale belediyesi kültür merkezinde okunan mevlid-i şerifin ardından Akçakale belediyesini hazırladığı helva dağıtımıyla son buldu. - ŞANLIURFA

Dünya Kadınlar Günü, Şanlıurfa, Akçakale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
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