Akçakaleliler Başkan Ayhan İçin Tek Yürek Oldu

Yaklaşık 3 aydır devam eden aday adaylığı sürecinin dün sona ermesinin ardından, ilk dönemi Saadet Partisinden olmak üzere 10 yıldır Akçakale
Belediye Başkanlığı yapan Abdülhakim Ayhan
AK Parti'den aday gösterilmemesina rağmen Şanlıurfa
girişinde yüzlerce araçlık konvoy tarafından karşılandı.
10 yıldır Akçakale Belediye Başkanlığı görevini yürüten Abdülhakim Ayhan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden seçime girmiş ve ipi göğüsleyen taraf olarak belediye başkanı seçilmişti. Başarılı çalışmalara imza atan Ayhan, bu kez 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilerek yeniden Akçakale Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinden bu yana büyükşehir yasasıyla birlikte köyler de mahalle statüsüne kavuşmuş ve Abdülhakim Ayhan'la birlikte birçok hizmete kavuşmuştu. İlçe merkezinde ise yeni bir hizmet binası yaparak Şanlıurfa'da son yıllardaki ilk belediye hizmet binasını yapan belediye oldu. Yeni belediye hizmet binasının yanında bölgede ilk ve tek olan Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi ve Akçakale Belediyesi Engeliler Koordinasyon ve Kültür Merkezinin yanı sıra Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım evini de inşa ederek hizmete açan Ayhan ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. Yine gerek ilçe merkezi gerek kırsal mahallelerde önemli hizmetlere imza atan Ayhan, bir çok problemi sona erdirdi.
"Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz"
Dün açıklanan AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları
arasında yer alamayan Ayhan, dün akşam havayolu ile kente döndü. Şanlıurfa girişinde yüzlerce araçlık konvoy ve binlerce kişi tarafından karşılanan Ayhan, burada kendisini bekleyen hemşehrilerine kısa bir konuşma yaptı. 'Dik dur eğilme Akçakale seninle' sloganlarının arsında konuşmasını gerçekleştiren Ayhan, "Yaklaşık olarak 10 yıldır belediye başkanıyım. Bu süre içerisinde hep mazlum ve mağdur insanların yanında oldum. Bundan sonraki süreçte de mazlum ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğim. Ankara
'ya gönderdiğimiz bölge milletvekilinin isteği üzerine Akçakale'de Abdülhakim Ayhan olmasında kim olursa olsun hesabı olduğu için bugün bizlere AK Partimizden adaylık verilmedi. Bizim ne AK Parti'ye nede cumhurbaşkanımıza karşı bir sorunumuz var. Daha önce Cumhurbaşkanımıza nasıl sevgi ve saygı gösterdiysek bundan sonraki süreçte de sevgi ve saygı göstermeye devam edeceğiz" dedi.
"Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımız devam ediyor"
Daha sonra uzun araç konvoyu ile Akçakale kent merkezine hareket edildi. Akçakale'de kendi evinde aşiret reisleri, kanaat önderleri, muhtarlar ve sevenleri tarafından karşılanan Ayhan burada yaptığı konuşmada ise "Adalet ve Kalkınma Partisinden belediye başkanlığı yapıyoruz. Adaylık başvurusunda bulunduk fakat başka bir arkadaşımıza adaylık verildi. Dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır izlediğimiz siyaseti izlemeye devam edeceğiz. Eğilmeyip dik duracağız. Kimsenin adamı olmayacağız. Güçlünün yanında değil mazlumun yanında olacağız. Zalimin dün olduğu gibi bu günde karşısında olacağız. Tabi ki biz istişarelerimizi yapacağız dost ve akrabalarımızla. Önümüzdeki hafta içinde karar verip inşallah yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart'ta ilçe halkımızın takdiri ile inşallah yeniden seçilip kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Tabiki bizdeki Recep Tayip Erdoğan sevgisi dün nasılsa bugün de aynı şekilde ilelebet devam edecek. Çünkü Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman bir laf getirmedik, getirmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de öyle olacak" ifadelerini kulandı.
Açıklamanın ardından Ayhan'ı karşılayan kalabalık grup, 'Dik dur eğilme Akçakale seninle', 'Başkan Ayhan nerede biz oradayız' sloganları attı. - ŞANLIURFA