Akçakent Kaymakamı Badioğlu'dan okul ziyareti - Son Dakika

Akçakent Kaymakamı Fikri Badioğlu, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Fikri Badioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kadir Ekin ile Şeyh Şamil İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Badioğlu, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere kitap okumalarını öneren Kaymakam Badioğlu, "Bugün ilçemizde bulunan Şeyh Şamil İlkokulu'nu ziyaret edip yetkililerden eğitim ve öğretimleri hakkında çeşitli bilgiler aldık. Okulun eğitim durumu, fiziki yapısı, rehberlik faaliyetleri ve eğitim öğretim hakkında yapılacak projeler ile ilgili Okul Müdürümüz Nedim Çelebi ve öğretmenlerimiz bizlere çeşitli bilgilendirmelerde buldu". ifadelerini kullandı.