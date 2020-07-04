Akçakent Kaymakamı Karaloğlu, muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu, muhtarlardan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirlerin köylerde de uygulanmasını istedi.

Akçakent Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Karaloğlu, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlardan ihtiyaç ve talepleri dinleyen Karaloğlu, ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi için çalışmaların takipçisi olacağını ifade etti.

Toplantıda konuşan Karaloğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri, muhtarların köylerde de aynı şekilde uygulamasını istedi.

Oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta ise ilgili birimlere kısa sürede aktarılması gerektiğini anımsatan Karaloğlu, tüm vatandaşların her zaman hassasiyet göstermesi gerektiğini, tedbirlere uyularak bu süreçle mücadele edilebileceğini de vurguladı.