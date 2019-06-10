Akçakent'te 5 köy yolu genişletilerek yenilendi

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Ortak yayın açıklamasına Binali Yıldırım'dan ilk yorum: İstanbullular için hayırlı olmasını dilerim

Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

AK Parti'den çok konuşulacak Uğur Dündar iddiası: "Sen bu işi yapma" dediler