Akçakiraz Belediyesi İşçilerine Müjde

İmzalanan toplu sözleşme ile Akçakiraz Belediyesi bünyesinde hizmet veren işçilere birinci yıl taban yevmiyelerine yüzde 53, ikinci yıl yüzde 20 ve üçüncü yıl yüzde 20 oranında maaş zammı yapıldı.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı'nın imzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle Akçakiraz Belediyesi bünyesinde hizmet veren işçilere üç yıllık geçerli süreyle maaş zammı yapıldı. İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Başkanı Kazım Cavlı, "İşçi kardeşlerimizin sosyal ve çalışma haklarını korumak adına böyle bir zam yapılmasını çalışmalar neticesinde uygun gördük. Yapılan maaş zammının işçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise personellerinin büyük bir gayret ve özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Birinci yıl taban yevmiyelerine yüzde 53, ikinci yıl yüzde 20 ve üçüncü yıl yüzde 20 oranında maaş zammı yapıldı. İmkânlarımız doğrultusunda elimizden gelen miktar bu şekilde idi. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi.