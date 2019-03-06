Son Dakika Haberleri: Akçakiraz'da İşçilere %25 Oranında Zam

Akçakiraz'da İşçilere %25 Oranında Zam

1 saat önce

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesi'nde çalışan işçilere imzalanan sözleşme ile yevmiyelerine bir yıl geçerli yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Akçakiraz'da İşçilere %25 Oranında Zam, System.String[]

Akçakiraz Belde Belediye Başkanlığı ile Hizmet İş Sendikası arasında belediyede çalışan işçileri kapsayan bir yıllık sözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme ile Akçakiraz Belediyesi bünyesinde hizmet veren işçilere bir yıl boyunca taban yevmiyelerine yüzde 25 oranında maaş zammı yapıldığı açıklandı.

Zamla ilgili sözleşme Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı arasında imzalandı.

Sendika Başkanı Kazım Cavlı,"İşçi kardeşlerimizin sosyal ve çalışma haklarını korumak adına böyle bir zam yapılmasını çalışmalar neticesinde uygun gördük. Ben bu zammın işçi kardeşlerimize ve ailellerine hayırlı olmasını diliyorum ve Akçakiraz Belediye Başkanımız Sabahattin Kaya'ya teşekkür ediyorum."dedi.

Personellerinin büyük bir gayret ve özveriyle çalıştığını belirten Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise," Bir yıl taban yevmiyelerine yüzde25 oranında maaş zammı yapıldı. İmkanlarımız doğrultusunda elimizden gelen miktar bu şekilde. İlerleyen zamanlarda belediyemizin imkanları doğrultusunda bu zam daha da artacaktır. Ben AK Parti İl Başkanımız Ramazan Gürgöze, AK Parti Milletvekillerimiz Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ'a ve Elazığ Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a hizmetlerimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bu zam yol arkadaşlığı yaptığım, kader birliği yaptığım mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Sabahattin Kaya, Elazığ, Akçakiraz, Güncel
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