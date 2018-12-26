Son Dakika Haberleri: Akçakiraz'da İşçilere Yüzde 53 Oranında Zam

Akçakiraz'da İşçilere Yüzde 53 Oranında Zam

11 dakika önce

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde çalışan işçilere imzalanan sözleşme ile taban yevmiyelerine ilk yıl için yüzde 53, sonraki iki yıl için ise yüzde 20'şer oranında zam yapıldı.

Akçakiraz'da İşçilere Yüzde 53 Oranında Zam, System.String[]
Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde çalışan işçilere imzalanan sözleşme ile taban yevmiyelerine ilk yıl için yüzde 53, sonraki iki yıl için ise yüzde 20'şer oranında zam yapıldı.

Akçakiraz Belediye Başkanlığı ile Hizmet İş Sendikası arasında belediyede çalışan işçileri kapsayan üç yıllık sözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme ile Akçakiraz Belediyesi bünyesinde hizmet veren işçilere birinci yıl taban yevmiyelerine yüzde 53, ikinci ve üçüncü yıl yüzde 20'şer oranında maaş zammı yapıldığı açıklandı. Zamla ilgili sözleşme Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı arasında imzalandı.

Sendika Başkanı Kazım Cavlı,"İşçi kardeşlerimizin sosyal ve çalışma haklarını korumak adına böyle bir zam yapılmasını çalışmalar neticesinde uygun gördük"dedi.

Personellerinin büyük bir gayret ve özveriyle çalıştığını belirten Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise," Birinci yıl taban yevmiyelerine yüzde 53, ikinci yıl yüzde 20 ve üçüncü yıl yüzde 20 oranında maaş zammı yapıldı. İmkanlarımız doğrultusunda elimizden gelen miktar bu şekildeydi.İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

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