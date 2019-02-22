Son Dakika Haberleri: Akçakışla'da Okula Yaptırılan Kütüphane Hizmete Girdi

Akçakışla'da Okula Yaptırılan Kütüphane Hizmete Girdi

23 dakika önce

Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde Şehit Yıldırım Kuzucular Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Akçakışla'da Okula Yaptırılan Kütüphane Hizmete Girdi, System.String[]
Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde Şehit Yıldırım Kuzucular Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Akif Pektaş, açılış töreninde, kütüphanenin yapılmasında ve kitap temininde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Cengizhan Karakurt da kütüphane hakkında bilgi vererek, okumanın önemine değindi.

Karakurt, kütüphanenin içerisindeki 2 binden fazla kitapla öğrencilere hizmet vereceğini aktardı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:21 Kaynak: AA

Şarkışla, Akçakışla, Güncel
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