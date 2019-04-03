Son Dakika Haberleri: Akçakoca Belediye Başkanı Seçilen Okan Yanmaz Mazbatasını Aldı

Akçakoca Belediye Başkanı Seçilen Okan Yanmaz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde ipi göhüsleyen ve Belediyi Başkanı Seçilen Okan Yanmaz, İlçe Seçim kurulundan mazbata aldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Seçilen Okan Yanmaz Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde ipi göhüsleyen ve Belediyi Başkanı Seçilen Okan Yanmaz, İlçe Seçim kurulundan mazbata aldı.

Akçakoca Belediye Başkanı seçilen Okan Yanmaz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Özensel ile birlikte hükümet konağına gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğba Şener'in elinden mazbatasını aldı. Hakim Şener'in odasında bir süre daha oturan Başkan Okan Yanmaz ve ilçe başkanı Mustafa Özensel esnaf ziyareti ve programın geri kalan kısmı için hükümet konağından ayrıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:33 Kaynak: İHA

Akçakoca, Mehmet Okan Yanmaz, Güncel
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