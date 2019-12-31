Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçe halkının yeni yılını tebrik etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçe halkının yeni yılını tebrik etti.

Yanmaz, mesajında umutları ve hedefleri doğrultusunda yeni yılda da hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılıklarının süreceğini bildirdi.

Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışını her geçen gün geliştirerek, halkın yararı doğrultusunda sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarını belirten Yanmaz, mesajında şunları kaydetti:

"İlçemiz açısından hizmetlerimiz sizlerin desteğiyle artarak devam edecek. 2020 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde görev yapan tüm kamu personelinin, mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının, esnaflarımızın ve tüm Akçakocalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2020 yılının herkese mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyorum."

Ağaç budama çalışmaları sürüyor

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırım, parklar, refüj ve bina önlerinde bulunan ağaçların budama çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Ağaçların ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için çalışmalar sürdürülürken gelen talepler doğrultusunda gerçekleşen budama işlemlerinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
21:36 Giresun'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
21:35 Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü - Son Dakika
21:34 BAĞDAT CADDESİ'NDE YILBAŞI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE DENETİM - Son Dakika
21:34 BAĞDAT CADDESİ'NDE YILBAŞI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE DENETİM - Son Dakika
21:28 Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 31. yılında anıldı - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]