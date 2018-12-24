Son Dakika Haberleri: Akçakoca Belediyesi 6 Kadına İş İmkanı Sağladı

Akçakoca Belediyesi 6 Kadına İş İmkanı Sağladı

1 saat önce

Akçakoca Belediyesi, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 kadına iş imkanı sağladı.

Akçakoca Belediyesi 6 Kadına İş İmkanı Sağladı, System.String[]
Akçakoca Belediyesi, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 kadına iş imkanı sağladı.

TYP kapsamında İŞKUR ve Akçakoca Belediyesi işbirliği sonucunda 6 aylık olmak üzere temizlik biriminde çalışmak üzere işe kabul edilen 6 kadın iş başı yaptı.

İstihdama kavuşan kadınlar, ilk iş gününde sokaklarda park ve bahçelerde temizlikte görev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:27 Kaynak: AA

İŞKUR, Akçakoca, Güncel
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