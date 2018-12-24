Akçakoca Belediyesi 6 Kadına İş İmkanı Sağladı
1 saat önce
Akçakoca Belediyesi, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 kadına iş imkanı sağladı.
Akçakoca
Belediyesi, İŞKUR
'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 kadına iş imkanı sağladı.
TYP kapsamında İŞKUR ve Akçakoca Belediyesi işbirliği sonucunda 6 aylık olmak üzere temizlik biriminde çalışmak üzere işe kabul edilen 6 kadın iş başı yaptı.
İstihdama kavuşan kadınlar, ilk iş gününde sokaklarda park ve bahçelerde temizlikte görev aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:27 Kaynak: AA
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