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Akçakoca Belediyesi çalışmaları

27 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'ndaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'ndaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sahada çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Yanmaz, Fen İşleri Müdürlüğü personeline de kolaylıklar diledi.

Çalışmayla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Yanmaz, "Belediye olarak tüm imkanları seferber etmeye çalışıyoruz. Akçakoca halkının yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Hızlı ve etkin biçimde hareket ederek felaketin etkilerini silmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Belediye, birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ile Hakan Öztaş, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Muhasebe ve Kültür müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantıda ilçe genelinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili planlama ve programlama yapıldı.


Başkan yardımcısı Yüksel Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bazı bölümlerdeki personelimizle bir araya gelerek yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gerçekleşecek olan çalışmaları anlattık. Akçakoca'daki sorunların öncelikli hizmetlerinin ele alındığı toplantıda önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Nerede bir sorun varsa hızlı ve adil bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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