Akçakoca Belediyesi ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırınlarda denetimleri sıklaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı genelgeyle ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması kararının ardından zabıta ekipleri, şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların maske ve eldiven takıp takmadıklarını kontrol ediyor.

Satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını da inceleyen ekipler, korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Koronavirüsle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.