Son Dakika Haberleri: Akçakoca Belediyesi ekiplerinden denetim
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Akçakoca Belediyesi ekiplerinden denetim

2 saat önce

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların başlaması ile birlikte, Akçakoca'da bulunan kırtasiyelerde çeşitli ürünler üzerinde fiyat, etiket ve uygunluk denetimi yaptı.

Akçakoca Belediyesi ekiplerinden denetim, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların başlaması ile birlikte, Akçakoca'da bulunan kırtasiyelerde çeşitli ürünler üzerinde fiyat, etiket ve uygunluk denetimi yaptı.


2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Akçakoca'da bulunan kırtasiyelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışım değerleri ile, fiyat kontrolü yapıldı.


Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyeler başta olmak üzere çeşitli ürün yelpazesindeki ürünlerin fiyat, etiket ve son kullanma tarihi ile TSE uygunluk denetimini yaptı. Yapılan denetimlerde belirtilen kriterlere uymayan firmalara uyarılar verilirken, istenilen kriterleri sağlayan firmalara ise uygunluk belgesi düzenlenerek başarılar dilendi. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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