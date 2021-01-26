Akçakoca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

26.01.2021 18:17
Akçakoca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci, System.String[]

Düzce'de Akçakoca Belediyesi personeli, Belediye İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesini sevinçle karşıladı.

Düzce'de Akçakoca Belediyesi personeli, Belediye İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesini sevinçle karşıladı.

Belediye ile sendika arasında yapılan sözleşme ile belediye şirketine ait 4A çalışanları ve kadrolu olarak çalışan işçilerin maaşlarında iyileştirilmeye gidildi.

Sendika ile yapılan yeni sözleşme sonucunda, belediye şirketine ait 4A çalışanları kadrosundan çalışan 145 işçiye yüzde 20 zam yapılarak maaşları 3 bin 700 liraya, 51 kadrolu çalışana ise yüzde 25 zam yapılarak maaşları 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere, çalışanlar adına sevinçli olduklarını söyledi.

Belediye İş Sendikası, Akçakoca, Sendika, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçakoca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika


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