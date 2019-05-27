Akçakoca Belediyesi sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Türkiye Kamu-Sen Türk Yerel Hizmet-Sen Çankırı Şube Başkanı Erol Selci arasında yapılan görüşme neticesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Türkiye Kamu-Sen Türk Yerel Hizmet-Sen Çankırı Şube Başkanı Erol Selci arasında yapılan görüşme neticesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı.



Akçakoca Belediyesindeki 657 sayılı kanun kapsamındaki memurlara ve sözleşmeli personellerine sosyal denge tazminatı dahil tüm sosyal haklar verildi. Belediye Başkanı Okan Yanmaz "Akçakoca'mıza değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da çalışanlarımıza her zaman destek olmak" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?

Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi

Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz