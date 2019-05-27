Akçakoca Belediyesi sosyal denge sözleşmesi imzalandı
2 saat önce
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Türkiye Kamu-Sen Türk Yerel Hizmet-Sen Çankırı Şube Başkanı Erol Selci arasında yapılan görüşme neticesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Türkiye Kamu-Sen Türk Yerel Hizmet-Sen Çankırı Şube Başkanı Erol Selci arasında yapılan görüşme neticesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
Akçakoca Belediyesindeki 657 sayılı kanun kapsamındaki memurlara ve sözleşmeli personellerine sosyal denge tazminatı dahil tüm sosyal haklar verildi. Belediye Başkanı Okan Yanmaz "Akçakoca'mıza değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da çalışanlarımıza her zaman destek olmak" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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