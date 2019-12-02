Son Dakika Haberleri: Akçakoca Belediyesi, sporculara 40 kilo ızgara hamsi ikram etti
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Akçakoca Belediyesi, sporculara 40 kilo ızgara hamsi ikram etti

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen "1'inci Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvası'nda", Belediye tarafından 40 kilo ızgara hamsi sporculara ikram edildi.

Akçakoca Belediyesi, sporculara 40 kilo ızgara hamsi ikram etti, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen "1'inci Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvası'nda", Belediye tarafından 40 kilo ızgara hamsi sporculara ikram edildi.


Turnuvaya katılan sporculara Akçakoca Belediye başkanlığından bir jest geldi. 40 kilo hamsi kapalı otoparka kurulan dev ızgaralarda pişirildikten sonra sporculara ve onlara eşlik eden aile fertlerine ikram edildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, sporculara kendi elleriyle balık servisi yaptı. Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Satranç turnuvası çok güzel şekilde geçiyor. Yaklaşık 40 kilo hamsi aldık. Minik çocuklara dağıtımını yaptık. Bu tür etkinlikleri belediye olarak katkılarımız devam edecek. Her yıl yapacağız. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız. Bu yıl çok güzel geçti. Gençlerimize başarılar diliyoruz" dedi.


Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe temsilcisi Hayrettin Atban ise verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a teşekkür etti. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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