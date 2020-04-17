Akçakoca Belediyesi su faturalarını 3 ay erteledi - Son Dakika

Ramazan ayı öncesi önemli bir adım atan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, su faturalarının 3 ay ertelendiğini, ödeme güçlüğü çeken akıllı su sayacı kullanan abonelerinin avans kredi kullanabileceklerini duyurdu.



Akçakoca Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde ilçenin genel sağlığı ve güvenliği için aldığı birçok tedbir ve önlemlerin yanı sıra ekonomik anlamda tedbir alıyor. Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala Başkan Okan Yanmaz, konut ve işyeri su faturalarının faiz uygulamaksızın 3 ay ertelediği bilgisini paylaştı. Yanmaz, "Daha önce kurmuş olduğumuz hizmet ekibiyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, gönüllerimizin yardımıyla imkanı olmayan vatandaşlarımızın desteklenmesi, su faturası borcu olan yurttaşlarımız için su kesintisine gidilmemesi, mülkiyeti belediyemize ait kapanan işyerlerinden belirtilen takvimlerde kira alınmaması gibi uygulamalar için kararlar almıştık. Su faturalarını 3 ay erteliyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Yanmaz, "Şimdi ise, konut ve işyerlerine ait su abonelerimizden Nisan - Mayıs - Haziran aylarına ait su faturaları ödemelerini gecikme faizi uygulamaksızın 3 ay erteleme kararını almış bulunuyoruz. Konut ve İşyerleri için; Nisan ayına ait su faturalarını Temmuz ayının son günü, Mayıs ayı su faturalarını Ağustos ayının son günü, Haziran ayı su faturalarını Eylül ayı son günü ödeyebileceklerdir" dedi.



Ödeme güçlüğü içine düşen ve Akıllı Su Sayacı kullanan aboneleri de unutmayan Başkan Okan Yanmaz, Akıllı Su Sayacı kullanan abonelerimiz için ödeme sorunu çeken vatandaşlarımız belediyeye müracaat ettiklerinde kendilerine avans kredi yüklemesi yapılacağını belirtti. Başkan Yanmaz, Nisan ayı avans kredisi yükleyen vatandaşların ödemelerini Temmuz ayının son günü, Mayıs ayı avans kredi yüklemesini Ağustos ayının son günü, Haziran ayı avans kredi yüklemesini de Eylül ayının son gününde ödeyeceklerdir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE