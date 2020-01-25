Akçakoca Belediyesinden deprem bölgesine yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca Belediyesinden deprem bölgesine yardım kampanyası - Son Dakika

Akçakoca Belediyesinden deprem bölgesine yardım kampanyası

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

Akçakoca Belediyesinden deprem bölgesine yardım kampanyası, System.String[]

Akçakoca Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

Belediyenin "Umut Işığı" birimi tarafından başlatılan kampanyada, mağdurlara giyim ve yiyecek yardımı toplanmaya başlandı. 27 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek etkinlik kapsamında toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm imkanları kullanıldıklarını belirtti.

Başkan Okan Yanmaz'ın talimatıyla bölgede geçmişte yaşanan sel felaketinde nasıl özverili çalıştılarsa depremde de aynı şekilde çalışmaya hazır olduklarını aktaran Öztaş, "Tam teşekküllü bir şekilde yardım etmeye hazırız. Elimizde stokta malzemeler vardı. Onları gönderiyoruz. Akçakoca halkı da duyarlı. Sabahın erken saatlerinde yardımları göndermeye başlamış. Belediye Umut Işığı birimi açıktır. Duyarlı tüm vatandaşların elindeki yardımları getirmelerini bekliyoruz." dedi.

Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz da "Akçakocalı vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz. Tekrar yardımlarını bize ulaştırsınlar. Biz toplu bir şekilde araç ile oraya göndereceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız çok duyarlı. İlk yardımlar ulaşmaya başladı. Elimizde de vardı. İlk etapta bir kamyon oluşturup göndermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Yanmaz ayrıca yardım göndermek isteyenlerin yardımlarının araçları olmadığı takdirde Umut Işığı'na ait ekip aracıyla evlerinden alınacağını kaydetti.

Akçakoca, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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