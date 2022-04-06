Akçakoca Belediyesinden "hizmet binası ve tesislerde elektriğin borç nedeniyle kesildiği iddiası"na açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Akçakoca Belediyesinden "hizmet binası ve tesislerde elektriğin borç nedeniyle kesildiği iddiası"na açıklama Açıklaması

06.04.2022 19:21
Akçakoca Belediyesinden "hizmet binası ve tesislerde elektriğin borç nedeniyle kesildiği iddiası"na açıklama Açıklaması

Akçakoca Belediyesi, belediyenin hizmet binası ve tesislerde elektriğin borç nedeniyle kesildiği iddiası"na ilişkin, SEDAŞ'a olan 5,7 milyon civarındaki elektrik borcunun 3,4 milyonunun eski döneminden kalma olduğu, ödenmeyen elektrik borçlarının mevcut yönetim tarafından ödenmeye...

Akçakoca Belediyesi, belediyenin hizmet binası ve tesislerde elektriğin borç nedeniyle kesildiği iddiası"na ilişkin, SEDAŞ'a olan 5,7 milyon civarındaki elektrik borcunun 3,4 milyonunun eski döneminden kalma olduğu, ödenmeyen elektrik borçlarının mevcut yönetim tarafından ödenmeye başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadan Akçakoca Belediyesi ile bağlı birim ve tesislerin elektriğinin borç nedeniyle kesilmesine ilişkin paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 5 yıl boyunca yönettiği Akçakoca Belediyesinin elektrik tüketim vergisi ve zorunlu kesinti harici hiçbir elektrik faturasını ödememiştir. Bugün itibarıyla Akçakoca Belediyesinin SEDAŞ'a olan 5,7 milyon civarındaki elektrik borcunun 3,4 milyonu eski Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici döneminden kalma olup ödenmeyen elektrik borçları mevcut yönetim tarafından ödenmeye başlanmıştır. Yemenici'nin Akçakoca Belediyesinin finansal ve kurumsal alt yapısının adeta çöktüğüne yönelik yapmış olduğu paylaşımlar tamamen asılsız olup bu tür paylaşımlar Cumhur İttifakı'nı ve Akçakoca Belediyesini yıpratmaya yöneliktir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belediyenin hizmet binasında 3 gündür elektrik kesintisi olduğu, jeneratör yardımıyla elektrik sağlanarak hizmet verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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Cüneyt Yemenici, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçakoca Belediyesinden 'hizmet binası ve tesislerde elektriğin borç nedeniyle kesildiği iddiası'na açıklama Açıklaması - Son Dakika


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