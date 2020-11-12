Akçakoca Belediyesinden kanalizasyonlara filtreli çözüm - Son Dakika

Akçakoca Belediyesinden kanalizasyonlara filtreli çözüm

Akçakoca Belediyesi, kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından çıkan rahatsız edici koku probleminin önüne geçmek için rögar kapaklarının alt kısmına mentol biyofiltresi olarak adlandırılan filtre yerleştirdi.

Akçakoca Belediyesi, kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından çıkan rahatsız edici koku probleminin önüne geçmek için rögar kapaklarının alt kısmına mentol biyofiltresi olarak adlandırılan filtre yerleştirdi. Akçakoca'da özellikle yaz aylarında kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından hissedilen rahatsız edici koku probleminin önüne geçilebilmesi için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile rögar kapaklarına filtreleme çalışması yapıldı. Atık Su Arıtma Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Deniz Günay tarafından yürütülen filtreleme çalışması ilçenin diğer noktalarında sürüyor. Belediye olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yanmaz, " Batı Karadeniz'in İncisi Düzce'nin denize açılan yüzü ilçemizde, bu tür şikayetlerin tekrar yaşanmaması için belediye olarak var gücümüzle çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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