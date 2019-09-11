Son Dakika Haberleri: Akçakoca Belediyesinden köylere içme suyu desteği
Son Dakika Güncel Haber

Akçakoca Belediyesinden köylere içme suyu desteği

4 dakika önce

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz sel felaketi sonrası yaşanan heyelanlar nedeni ile alt yapısı bozulan civar köylere günaşırı su servisi yapıyor.

Akçakoca Belediyesinden köylere içme suyu desteği, System.String[]

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz sel felaketi sonrası yaşanan heyelanlar nedeni ile alt yapısı bozulan civar köylere günaşırı su servisi yapıyor.


Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ihtiyacı olan çevre köylere içme suyu götürüyor. Akçakoca Belediyesi, 18 Temmuz'da yaşanan sel felaketi sonrası içme suyu yetersiz olan ya da içme suyu hatlarında meydana gelen tahribat sebebiyle susuz kalan köylere içme ve kullanma suyu sağlıyor. Akçakoca İtfaiyesinin araçları ile köylere ulaştırılan su, probleminin çözümüne bir nebze de olsa katkı sağlıyor.


İtfaiye Müdürlüğü, içme suyu yetersiz olan köylere alt yapıları tamamlanana kadar gün aşırı su taşımaya devam edeceklerinin de altını çizdiler. - DÜZCE

Akçakoca, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor Son Dakika: Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakoca Belediyesinden köylere içme suyu desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]