Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor - Son Dakika

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

7 saat önce

Akçakoca İlçe turizmini daha da ileriye taşımak için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Ocak ayı belediye meclisinde gezi teknesi alınması kararını hayata geçiriyor.

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor, System.String[]

Akçakoca İlçe turizmini daha da ileriye taşımak için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Ocak ayı belediye meclisinde gezi teknesi alınması kararını hayata geçiriyor.


Karadeniz'in incisi Akçakoca'ya gelen misafirlerin ve bölge halkının doğal ve tarihi güzelliklerden daha iyi faydalanmaları için farklı farklı projelere imza atan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, daha önce alınmasına karar verilen gezi teknesini yerinde görmek için Antalya'ya gitti. Akçakoca Belediyesi tarafından alınacak 25 metre boyunda Gezi Teknesinin durumunu görmek için kurmaylarıyla Antalya iline giden Başkan Okan Yanmaz, bakım - onarım için kızağa alınan tekneyi yerinde inceledi.


Her platformda, Akçakoca'yı turizmde öncelikli yerler arasında olması her türlü fedakarlığı yapacağını söyleyen Başkan Yanmaz, daha önce pazarlığı yapılan teknenin 25 metre boyunda olacağını, içerisinde restoran olan teknenin dört mevsim hizmet vereceğini söyledi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:16 Kaynak: İHA
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