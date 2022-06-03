Akçakoca'da 38 kilometrelik kumsallar temizleniyor

" Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde plajlar kum temizleme aracı temizleniyor.

Akçakoca Belediyesi, sahillerde oluşan kirliliği önlemek ve kum birikintilerini düzenlemek için kum temizleme aracı ile tüm sahilleri temizleyerek düzenleme yapıyor.

İkisi mavi bayraklı olmak üzere toplam 38 kilometrelik plaj kumsallarında temizleme işlemlerinin sürdüğü bölgede, turizm sezonu boyunca belirli aralıklarda temizliklerin devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, "Kum temizleme aracını sahillere indirdik. Tüm sahillerimiz temizleniyor. Tüm turistleri Akçakoca'nın temiz sahil ve plajlarına bekliyoruz." dedi.