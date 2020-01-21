Akçakoca'da 50 yıl su sorunu olmayacak - Son Dakika
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Akçakoca'da 50 yıl su sorunu olmayacak

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz,"Yerleşik nüfusu yaklaşık 26 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akını ile 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca'da yeni yapılan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Akçakoca'da 50 yıl su sorunu olmayacak, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz,"Yerleşik nüfusu yaklaşık 26 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akını ile 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca'da yeni yapılan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın 50 yıllık su ihtiyacını tedarik edecek olan ve günlük 26 bin metreküp kapasiteye sahip olan dünya standartlarında olan arıtma tesisimiz temiz su temin etmeye başladı." ifadelerine yer verdi.


Koçullu köyünde bulunan 22 Dönüm üzerine kurulu olan arıtma tesisi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Yanmaz, kendisine eşlik eden yetkili ve teknik personelden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz, tesisin tamamlanması ile Akçakoca'nın 50 yıllık su probleminin ortadan kalktığını vurguladı. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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