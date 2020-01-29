Akçakoca'da açık tütün operasyonu - Son Dakika

Akçakoca'da açık tütün operasyonu
6 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tütün satan esnafa yönelik operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tütün satan esnafa yönelik operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca şehir merkezinde açık tütün satışı yapan iş yerleri ve şahıslar tespit edildi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 30 kilogrm açık tütüne el koydu.
Bandrolsüz tütün satışı yapılan işletme sahiplerine yasal işlem yapıldı.
El konulan 30 kilogram tütünün imha edileceği öğrenildi.
Son Dakika Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu