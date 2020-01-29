Akçakoca'da açık tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'da açık tütün operasyonu - Son Dakika

Akçakoca'da açık tütün operasyonu

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tütün satan esnafa yönelik operasyon düzenlendi.

Akçakoca'da açık tütün operasyonu, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tütün satan esnafa yönelik operasyon düzenlendi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca şehir merkezinde açık tütün satışı yapan iş yerleri ve şahıslar tespit edildi.


Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 30 kilogrm açık tütüne el koydu.


Bandrolsüz tütün satışı yapılan işletme sahiplerine yasal işlem yapıldı.


El konulan 30 kilogram tütünün imha edileceği öğrenildi.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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