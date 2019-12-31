Akçakoca'da ağaçlar budandı - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler birimine bağlı ekipler ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırım, parklar, refüj ve bina önlerinde bulunan ağaçların budama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağaçların ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için çalışmalar sürdürülürken gelen talepler doğrultusunda gerçekleşen budama işlemlerinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli çalışmalar devam ediyor. - DÜZCE