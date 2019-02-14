Akçakoca'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
50 dakika önce
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ambulans ile otomobil, kavşakta çarpıştı.
DÜZCE'nin Akçakoca
ilçesinde, ambulans ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Akçakoca Barbaros Kavşağı'nda meydana geldi. Umut Danacı(38)adlı hastayı, Akçakoca Devlet Hastanesi
'ne götüren B.S.'nin kullandığı 81 EV 734 plakalı ambulans ile İrfan Sarı
'nın kullandığı 34 FH 8048 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İrfan Sarı yaralandı. Sarı ile ambulansta bulunan Umut Danacı, olay yerine çağrılan ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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