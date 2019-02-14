Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Akçakoca'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

50 dakika önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ambulans ile otomobil, kavşakta çarpıştı.

Akçakoca'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ambulans ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Akçakoca Barbaros Kavşağı'nda meydana geldi. Umut Danacı(38)adlı hastayı, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götüren B.S.'nin kullandığı 81 EV 734 plakalı ambulans ile İrfan Sarı'nın kullandığı 34 FH 8048 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İrfan Sarı yaralandı. Sarı ile ambulansta bulunan Umut Danacı, olay yerine çağrılan ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Akçakoca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de Hırsızlar, Kuyumcuyu 5 Dakikada 70 Milyon Liralık Zarara Uğrattı Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür

Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:00:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]