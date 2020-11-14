Akçakoca'da asayiş - Son Dakika

Akçakoca Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu "mala zara verme" olayına karıştığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde mala zarar verme olayına karıştığı belirlenen kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelinin üzerinden ve aracında yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 33 tabanca mermisi, 33 av tüfeği mermisi, 3 bıçak ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "mala zarar verme", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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