Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da bakanlıktan 250 adet çöp konteyneri
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Akçakoca'da bakanlıktan 250 adet çöp konteyneri

1 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesine köylerde dağıtılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp konteyneri gönderildi.

Akçakoca'da bakanlıktan 250 adet çöp konteyneri, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesine köylerde dağıtılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp konteyneri gönderildi.


Çevre ve Şehirlik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerleri Akçakoca'ya tırla geldi. Gelen 250 adet çöp konteynerinin köylerde dağıtılacağı öğrenildi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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