Akçakoca'da bakanlıktan 250 adet çöp konteyneri
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Düzce'nin Akçakoca ilçesine köylerde dağıtılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp konteyneri gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
Düzce'nin Akçakoca ilçesine köylerde dağıtılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp konteyneri gönderildi.
Çevre ve Şehirlik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerleri Akçakoca'ya tırla geldi. Gelen 250 adet çöp konteynerinin köylerde dağıtılacağı öğrenildi. - DÜZCE
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