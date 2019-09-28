Akçakoca'da bakanlıktan 250 adet çöp konteyneri

Düzce'nin Akçakoca ilçesine köylerde dağıtılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp konteyneri gönderildi.



Çevre ve Şehirlik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerleri Akçakoca'ya tırla geldi. Gelen 250 adet çöp konteynerinin köylerde dağıtılacağı öğrenildi. - DÜZCE