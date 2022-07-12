Akçakoca'da bayramın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Akçakoca'da bayramın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu

12.07.2022 17:34
Akçakoca'da bayramın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, bayramın son gününde tatilcilerin akınına uğradı.

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, bayramın son gününde tatilcilerin akınına uğradı.

Mavi bayraklı iki plajı, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalıyla bölgenin en önemli turizm alanı Akçakoca bayramda turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Oteller ve pansiyonlar yüzde 80 doluluk oranına ulaşırken sıcaktan bunalan tatilciler sahillere akın etti.

Kimi tatilciler sahilde güneşlenirken bazıları denize girerek serinledi.

Akçakoca'daki bir otelin yöneticisi Ömer Özcan, AA muhabirine, ilçeye yoğun turist geldiğini, sahiller ve otellerde yoğunluk olduğunu söyledi.

Akçakoca'nın metropollere yakın olmasından dolayı turist akınına uğradığını dile getiren Özcan, "Bugün bayramın son günü. Yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. İlçemiz turizm etkinlikleri kapsamında zengindir. Mağaralar ve şelale gibi doğal güzelliğin yanında denizin de olması turistlerin tercih etmesini sağlıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da bayramın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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