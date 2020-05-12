Akçakoca'da berber ve kuaförlere ücretsiz siperlik ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Nazım Pazvant, normalleşme süreciyle yeniden hizmete başlayan berber ve kuaförlere ücretsiz siperlik ve maske dağıttı.



Başkan Pazvant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreç içerisinde kendi ürettikleri maske ve siperlikleri berber ve kuaförlere dağıttıklarını söyledi.



Maske ve siperliklerin dağıtımının devam edeceğini belirten Pazvant,"Bugün 150 maske ve 70 siperlik dağıtımı yaptık. İlerleyen günlerde de toplam 500 bez maske ve 150 de siperlik dağıtacağız. Süreç içerisinde esnaflara bu tür yardımlarımız devam edecek." dedi.