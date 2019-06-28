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Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

15 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musa Y. ile Nurdahan K. Akçakoca Merkez Cami'nin yanında bulunan alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Musa Y. yanındaki bıçağı Nurdahan K.'ya doğru savurdu. Bıçak Nurdahan K.'nin boğazına isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Nurdahan K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:24 Kaynak: İHA
Merkez, Düzce, Akçakoca, 3. Sayfa
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