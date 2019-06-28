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Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölüDÜZCE – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölü
DÜZCE – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Musa Y. ile Nurdahan K. Akçakoca Merkez Cami'nin yanında bulunan alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Musa Y. yanındaki bıçağı Nurdahan K.'ya doğru savurdu. Bıçak Nurdahan K.'nin boğazına isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Nurdahan K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Akçakoca'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Düzce, kavga, Akçakoca, 3. Sayfa
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