Akçakoca'da çatı yangını

Olay yerine gelen ekipler çatı katındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı Hacıoğlu iş Merkezi'nin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde bir iş hanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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