Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da çatı yangını
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Akçakoca'da çatı yangını

15 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir iş hanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçakoca'da çatı yangını, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir iş hanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı Hacıoğlu iş Merkezi'nin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çatı katındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Akçakoca, İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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