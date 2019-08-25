Akçakoca'da çatı yangını
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir iş hanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:44 Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir iş hanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı Hacıoğlu iş Merkezi'nin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler çatı katındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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