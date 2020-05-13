Akçakoca'da çocuklar uçurtma uçurdu parklarda oynadı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Korona virüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması gelen çocuklar haftalar sonra sokağa çıktı. Akçakoca'da çocuklar parklara hücum edenler bir yandan uçurtma uçurdular.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havanın rüzgarlı olmasını fırsat bilen çocuklar uçurtma uçurarak sokağa çıkmanın zevkini yaşadılar. 4 saat parklarda eğlenen çocukların mutlu olduğu gözlendi.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, 4 saatlik izin sonrası parklara akın eden çocukları ziyaret ederek kendilerine yiyecekler ikram edip sohbet ettiler. - DÜZCE