Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
Son Dakika Güncel Akçakoca'da 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi

Akçakoca'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

57 dakika önce

Akçakoca'da, ilk ve orta dereceli okullar arasında "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

Akçakoca'da

Akçakoca'da, ilk ve orta dereceli okullar arasında "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

İlçenin Çuhallı Çarşısı'ndan Kaymakamlık önüne kadar yapılan koşuya yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bu koşuların düzenlendiği söyledi.

Akçakoca'daki okullardan öğrencilerin etkinliğe katıldığını belirten Aydın, "Okullarımızdan 400 öğrenci katıldı. Artı olarak bu sene ilk defa yetişkinler kategorisinde 2 kişi katılıyor. Hem takım halinde hem ferdi olarak yarışmaları yapılıyor. Yarışma sonunda dereceye girenlere Kaymakamlık önünde ödülleri verilecek."

Öte yandan koşu sırasında rahatsızlanan bazı sporculara 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Kaymakamlık, Akçakoca, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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