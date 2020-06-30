Akçakoca'da dalgıçlar salyangoz için dalıyor - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dalgıçların denize dalarak topladığı salyangozlar tesislerde işlenerek Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Akçakoca'da denizden yılda 500-600 ton salyangoz çıkarıldığını söyledi.
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde balık dışında deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Dalgıçlar denize dalarak salyangozları tek tek topluyor. 10 metreye kadar dalan dalgıçlar topladıkları salyangozları çuvallara koyarak Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifine satıyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, deniz salyangozlarının Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Deniz salyangozu avcılığı Akçakoca'da dalma usulüyle devam ediyor. Şu anda sezonun tam ortası ve bu aylarda ciddi anlamda Akçakoca bölgesinde deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Tabi bu dalgıçlarla suyun dibinden tek tek toplanıyor. Bu Türkiye'deki mevcut fabrikalarda işlenerek randımanına göre ayıklanarak, belirlenerek yurt dışına özellikle Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. İhracat konusuna da Akçakoca'nın katkısı büyüktür" dedi.
Salyangoz avcılığı yapan Hüseyin Cambaz ise ekmek parası kazanmak için salyangoz avladıklarını belirterek, "10 metreye kadar dalıyoruz. Tek tek topluyoruz. Dışarıya ihraç oluyor. Ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.