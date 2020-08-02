Akçakoca'da denize giren 1 kişi boğuldu - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı plajında denize giren ve akıntıya kapılan 50 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz K. Melenağzı plajında denize girdi. Bir süre sonra çeken akıntıya kapılan Cengiz K.'yi gören vatandaşlar hemen müdahale etti. Baygın halde olan şahıs için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, 50 yaşındaki Cengiz K.'yi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olarak hastaneye getirilen Cengiz K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Cengiz K.'nin yakınları sinir krizleri geçirdi. - DÜZCE