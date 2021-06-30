İKİ KADIN BOĞULMAKTAN KURTULDU - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denize giren iki kadının çırpındığını görenler, suya atladı. Boğulmak üzere olan iki kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğleden sonra, Akçakoca ilçesi Çayağazı plajında meydana geldi. Denize giren Duygu Şahin ve Melike Kahraman çeken akıntıya kapıldı. İki kadının suda çırpındığını görenler suya girdi. Boğulmak üzere olan kadınlar kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın tedavi altına alındı.