Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da denize giren kişi boğuldu
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Akçakoca'da denize giren kişi boğuldu

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Akçakoca'da denize giren kişi boğuldu, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Afyonkarahisar'dan tatile geldiği ilçenin Değirmenağzı mevkisinde denize giren Sedat Yılmaz (38) akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı.

Olayı gören yakınları ve vatandaşlar bölgede bulunan cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar kayalıklara sıkışan Yılmaz'ı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından, Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sedat Yılmaz, Akçakoca, Afyon, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:22 Kaynak: AA
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